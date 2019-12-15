Çevre yolunda ters yönde ilerleyen panelvan sürücüsüne ceza

15.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 15.12.2019 15:46

Karabük'te, çevre yolunda trafiğin akışının tersi istikametinde seyreden panelvan sürücüsüne bin 2 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Karabük-Safranbolu kara yolunda Karabük istikametine ters yönde ilerleyen panelvan sürücüsünün, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından MOBESE ve plaka tanıma sistemi ile tespit edilip bin 2 lira ceza kesildiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Tescil Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimiz tarafından 24 saat esasına göre zaman mefhumu gözetilmeden aralıksız olarak vatandaşlarımızın trafik güvenliği için her türlü teknolojik imkanlar kullanılarak yapılmakta olup bundan sonra da yapılacaktır." denildi.

Kaynak: AA