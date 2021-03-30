Çevre yolu peyzaj düzenlemesi ile örnek oluyor
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Çevre yolu peyzaj düzenlemesi ile örnek oluyor

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Çevre yolu peyzaj düzenlemesi ile örnek oluyor

Kuşadası Belediyesi tarafından Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda çevre yolu üzerinde bulunan refüj ve kavşaklarda başlatılan peyzaj düzenlemesi tamamlanma aşamasına geldi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda çevre yolu üzerinde bulunan refüj ve kavşaklarda başlatılan peyzaj düzenlemesi tamamlanma aşamasına geldi. Ağaçlandırma, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmasının yürütüldüğü refüj ve kavşaklar büyük beğeni aldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kenti estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yetki alanında bulunan 17 kilometrelik çevre yolu üzerinde başlatılan peyzaj düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol doğrultusunda Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla çevre yolunun Kuştur Kavşağı'ndan Sanayi Sitesi kavşağına kadar olan kısmı yapılan peyzaj tasarımı ile adeta çiçek açtı.

"Akdeniz iklimine uygun ağaçlar dikildi"

Bitki yetişmesi için humuslu toprak ile kaplanan refüjlere Akdeniz iklimine uygun zeytin, palmiye, jakaranda ve bonsai ağaçları dikildi. Çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmasının da yapıldığı refüj ve kavşaklarda otomatik sulama sistemi kuruldu. Dolomit taşları ve çeşitli ağaç kabukları döşenerek renklendirilen refüj ve kavşaklar böylece eski ve köhne görüntüsünden kurtularak Kuşadası'na yakışır bir estetiğe kavuştu. Çalışma, vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandı. - AYDIN

Çevre yolu peyzaj düzenlemesi ile örnek oluyor
Çevre yolu peyzaj düzenlemesi ile örnek oluyor
Çevre yolu peyzaj düzenlemesi ile örnek oluyor
Çevre yolu peyzaj düzenlemesi ile örnek oluyor
Çevre yolu peyzaj düzenlemesi ile örnek oluyor
Çevre yolu peyzaj düzenlemesi ile örnek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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