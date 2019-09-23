Çevre yolu güzergahında mülk sahibi olanlara çağrı

23.09.2019 11:58

Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı, çevre yolu güzergahında mülk sahibi olanlara çağrıda bulundu.



Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından yapılan ortak açıklamada, Van'ın son 10 yılda en çok konuşulan ve tartışılan konusu olan çevre yolu sorununun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çevre yolu projesinin tamamlanamaması, şehrimizin gelişiminin önündeki en büyük engellerden biridir. Şehrimizin gelişimine katkı sunacağına inandığımız çevre yolu projesinin ilk günden bu yana kamulaştırma yöntemi ile gerçekleşmesi hususunda gerek bizler gerekse paydaşlarımız birçok girişimde bulunduk ve emek verdik. Bölgenin yöneten ve yönlendiren kenti konumunda bulunan ilimizin gelişmesi ve kalkınmasında önem arz eden çevre yolunun önündeki en büyük engelin 18. Madde uygulaması olduğunu, deprem yaşamış bu kentte ekonomik daralmanın önüne geçmek için kamu kaynaklarının etkin kullanılması gerektiğini, bu nedenle de çevre yolunun yapılması için kamulaştırma yapılarak hemen çalışmalara başlanması gerektiğini ifade ettik. Ancak gelinen noktada ne yazık ki kamu yararı gözetilerek 18. Madde marifetiyle yapılması yoluna gidilmiştir. Artık bu noktadan geri dönülmesi mümkün değildir. Van'ın adeta kanayan yarası haline gelen çevre yolu konusunda, mülk sahiplerinin fedakarlığına ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak mülk sahiplerinin dava ve itiraz yoluna başvurmaları süreci uzatmaktadır. Çevre yolu kapsamında yapılacak imar uygulaması sırasında vatandaşların dinlenme, ulaşım, güvenlik, sosyal ve kültürel faaliyetlerini karşılamak amacıyla park, dinlenme tesisi gibi yapıların inşası için uygun olan yerlerin özel mülkiyetten çıkarılıp kamu mülküne dönüştürülmesini kabul etmeyen vatandaşlarımızın süreci mahkemeye taşımaları, çevre yolu projesinin hayata geçmesini engellemektedir. Yıllardır kamuoyunun gündemini meşgul eden çevre yolu yapımının gecikmesi; Van'ın ekonomik, sosyal hayatının yanı sıra kent gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde bırakın illeri birçok ilçede hayata geçen çevre yolu projelerinin ilimizde kangren haline dönüşmesi neticesinde, çevre yolu ile birlikte gerek kent gelişimi, gerekse ekonomik gelişmeler için atılacak adımlar askıya alınmaktadır. Halbuki çevre yolunun tamamlanması neticesinde ilimizde çok ciddi gelişmeler olacak, kentimiz yeni bir kimliğe yeni bir vizyona sahip olacaktır. Bu gelişmelere paralel olarak çevre yolunun bulunduğu bölgede arazileri olan vatandaşlarımızda bu durumdan fazlasıyla yararlanacaklardır. Ancak hem kentimiz hem de vatandaşlarımız için önemli katkılar sunacak olan bir projeye karşı durulması ve sürecin sürekli mahkemelere taşınması geleceğimiz için büyük bir kayıptır. Bizler Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği ve Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı olarak çevre yolu güzergahında mülk sahibi olan hemşehrilerimize seslenmek istiyoruz. Şehrimizin geleceği sizlerin fedakarlığına bağlıdır. Dava ve itirazlar, maalesef yolun yapım sürecini uzatmaktadır. Bu konuda şehrimizi önceleyen tutumunuz, ortak geleceğimizi belirleyecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA