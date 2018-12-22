Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden "Kırmızı Renkli Su Birikintisi" Açıklaması

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce boş arazideki kırmızı renkli su birikintisinin depremle alakalı olmadığı ve suyun renginin normale döndüğü bildirildi.

Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazi Osman Paşa Mahallesi Kış Sokak'taki boş arazide, kırmızı renkli su birikintisi bulunduğuna dair bilgilerin basına yansıdığı hatırlatıldı.

Bu haberlerin ardından bölgede inceleme yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde söz konusu suyun yer altından değil yağmur suyu hattı vasıtasıyla ilgili alana ulaştığı ve 22 Aralık 2018 tarihi itibarıyla suyun renginin normale döndüğü gözlenmiş olup olayın depremle ilgili olmadığı anlaşılmıştır. Suyun renginin kırmızıya dönmesiyle ilgili yağmur suyu hattı güzergahında yapılan incelemelerde şüpheli olarak tespit edilen bölgelerde incelemeler devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA