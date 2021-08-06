Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Duyurulmuştur (II-B Grubu Mermer Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi(RN: 202000991))

İlimiz, Kazımkarabekir İlçesi, Sinci Köyü ve Emsalhayat Mahallesi sınırları içerisinde, Makro Mermer Madencilik İnş. İth. İhr. ve Paz. A. Ş.

İlimiz, Kazımkarabekir İlçesi, Sinci Köyü ve Emsalhayat Mahallesi sınırları içerisinde, Makro Mermer Madencilik İnş. İth. İhr. ve Paz. A. Ş. tarafından yapılması planlanan " II-B Grubu Mermer Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi (RN: 202000991)" projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği doğrultusunda, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek nihai kabul edilmiştir.

ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesinde belirtilen "Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır. Bakanlıkça proje ile ilgili karar alma sürecinde bu görüşler de değerlendirilir. Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir. "

Kamuoyuna ilanen duyurulur

Kaynak: Habermetre