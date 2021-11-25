ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU - Haberler
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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

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ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Hatay ili, İskenderun İlçesi, Güzelçay Mah. Şht. Plt. Tğm. Cahit Tütüncü Cad. No: 8 adresinde Fil Filtre A. Ş. tarafından Valiliğimize sunulan " Alkali Çinko Kaplama Tesisi Kapasite Artısı " projesine ait, Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

İSKENDERUN, HATAY (Habermetre) - Hatay ili, İskenderun İlçesi, Güzelçay Mah. Şht. Plt. Tğm. Cahit Tütüncü Cad. No: 8 adresinde Fil Filtre A. Ş. tarafından Valiliğimize sunulan " Alkali Çinko Kaplama Tesisi Kapasite Artısı " projesine ait, Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Çevresel Etki Değerlendirmesi ( ÇED ) Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince "Alkali Çinko Kaplama Tesisi Kapasite Artısı " projesine Valiliğimizce " Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli değildir " kararı verilmiştir. İlgili kararı görmek için tıklayınız.

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