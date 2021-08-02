Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
İlimiz Üzümlü İlçesi Altınbaşak Beldesi 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Uygulama Hk. EK-1 - (İstasyon ve Pınarbaşı Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi ) EK-2 - (Büyükkadağan Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi ) EK-3 - (Fırat Mh.
İlimiz Üzümlü İlçesi Altınbaşak Beldesi 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Uygulama Hk. EK-1 - (İstasyon ve Pınarbaşı Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi ) EK-2 - (Büyükkadağan Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi ) EK-3 - (Fırat Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi ) EK-4 - (Süleymanlı Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi )
Kaynak: Habermetre