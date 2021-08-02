Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
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İlimiz Üzümlü İlçesi Altınbaşak Beldesi 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Uygulama Hk. EK-1 - (İstasyon ve Pınarbaşı Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi ) EK-2 - (Büyükkadağan Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi ) EK-3 - (Fırat Mh.

İlimiz Üzümlü İlçesi Altınbaşak Beldesi 6306 Sayılı Kanun Kapsamındaki Uygulama Hk. EK-1 - (İstasyon ve Pınarbaşı Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi ) EK-2 - (Büyükkadağan Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi ) EK-3 - (Fırat Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi ) EK-4 - (Süleymanlı Mh. Hak Sahipliği ve Gayrimenkul Tespit Listesi )

Kaynak: Habermetre

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