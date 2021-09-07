Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü Mezbaha Tesisi ÇED Gerekli Değildir Belgesi (Karaman Belediyesi)

Karaman İli, Merkez Pirireis Mahallesi 5051 ada 2 parselde Karaman Belediye Başkanlığıtarafından yapılması planlanan " Mezbaha Tesisi" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirmeyapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterligörülmüştür.