Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü Mezbaha Tesisi ÇED Gerekli Değildir Belgesi (Karaman Belediyesi)
Karaman İli, Merkez Pirireis Mahallesi 5051 ada 2 parselde Karaman Belediye Başkanlığıtarafından yapılması planlanan " Mezbaha Tesisi" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirmeyapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterligörülmüştür.
Karaman İli, Merkez Pirireis Mahallesi 5051 ada 2 parselde Karaman Belediye Başkanlığı
tarafından yapılması planlanan " Mezbaha Tesisi" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme
yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli
görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu
projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki
Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi
Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.
ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesinde
Kaynak: Habermetre