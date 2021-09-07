Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü Mezbaha Tesisi ÇED Gerekli Değildir Belgesi (Karaman Belediyesi)
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Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü Mezbaha Tesisi ÇED Gerekli Değildir Belgesi (Karaman Belediyesi)

Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü Mezbaha Tesisi ÇED Gerekli Değildir Belgesi (Karaman Belediyesi)
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Karaman İli, Merkez Pirireis Mahallesi 5051 ada 2 parselde Karaman Belediye Başkanlığıtarafından yapılması planlanan " Mezbaha Tesisi" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirmeyapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterligörülmüştür.

Karaman İli, Merkez Pirireis Mahallesi 5051 ada 2 parselde Karaman Belediye Başkanlığı

tarafından yapılması planlanan " Mezbaha Tesisi" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme

yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli

görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu

projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki

Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi

Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

ÇED Yönetmeliğinin 17. maddesinde

Kaynak: Habermetre

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