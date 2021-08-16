Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇED Belgesi Gençler Mermer- Taşkale/RN: 202001680)

İlimiz Merkez İlçesi Taşkale Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Gençler Mermer San. Tic. A. Ş.tarafından işletilmesi planlanan RN: 202001680 ruhsat ve ER: 3397736 erişim nolu "II-B GrubuMermer Ocağı İşletmesi" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje...