Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇED Belgesi Gençler Mermer- Taşkale/RN: 202001680)
İlimiz Merkez İlçesi Taşkale Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Gençler Mermer San. Tic. A. Ş.tarafından işletilmesi planlanan RN: 202001680 ruhsat ve ER: 3397736 erişim nolu "II-B GrubuMermer Ocağı İşletmesi" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje...
İlimiz Merkez İlçesi Taşkale Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Gençler Mermer San. Tic. A. Ş.
tarafından işletilmesi planlanan RN: 202001680 ruhsat ve ER: 3397736 erişim nolu "II-B Grubu
Mermer Ocağı İşletmesi" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım
Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED
Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye 25/11/2014 tarih ve
29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir"
kararı verilmiştir.
Kaynak: Habermetre