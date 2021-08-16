Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇED Belgesi Gençler Mermer- Taşkale/RN: 202001680)
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇED Belgesi Gençler Mermer- Taşkale/RN: 202001680)

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (ÇED Belgesi Gençler Mermer- Taşkale/RN: 202001680)
Habermetre - Haberler | Toplum

İlimiz Merkez İlçesi Taşkale Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Gençler Mermer San. Tic. A. Ş.tarafından işletilmesi planlanan RN: 202001680 ruhsat ve ER: 3397736 erişim nolu "II-B GrubuMermer Ocağı İşletmesi" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje...

İlimiz Merkez İlçesi Taşkale Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Gençler Mermer San. Tic. A. Ş.

tarafından işletilmesi planlanan RN: 202001680 ruhsat ve ER: 3397736 erişim nolu "II-B Grubu

Mermer Ocağı İşletmesi" projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım

Dosyasında çevresel etkilere karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED

Raporu hazırlanmasına gerek bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye 25/11/2014 tarih ve

29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi

Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir"

kararı verilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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