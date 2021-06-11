Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü benzinlik arsası satacak
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Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü benzinlik arsası satacak

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü benzinlik arsası satacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, düzenlenecek olan ihale ile akaryakıt istasyonu yeri satacak.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, düzenlenecek olan ihale ile akaryakıt istasyonu yeri satacak.

Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan yaklaşık bin 80 m2 alan akaryakıt ve servis istasyonu alanı olarak satışa çıkabilmesi için hazırlıkların tamamlandığı öğrenilirken, ihale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek. Geçici teminatının 724 bin 799 TL olduğu ihalenin 25 Haziran saat 14.30'da yapılacağı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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