Çevre ve Sehircilik Il Müdürlügü II-b Grubu Mermer Arama ve İşletme Projesi ÇED Gerekli Değildir Belgesi (Lionstone Mermer)

Karaman İli, Merkez Göcer Köyünde 201901904 ruhsat numaralı sahada Lionstone MermerMadencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karaman İli, Merkez Göcer Köyünde 201901904 ruhsat numaralı sahada Lionstone Mermer

Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan " II-b Grubu Mermer Arama ve İşletme"

projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmış ve Proje Tanıtım Dosyasında çevresel etkilere

karşı alınması öngörülen önlemler yeterli görülmüştür. Ayrıca ÇED Raporu hazırlanmasına gerek

bulunmadığı tespit edilmiş olup, söz konusu projeye 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. Maddesi gereğince

Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verilmiştir.

Kaynak: Habermetre