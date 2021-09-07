Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (201900070 (3379020 Erişim Nolu) Ruhsat Numaralı II-B Grubu Mermer Ocağı İşletme Projesi ÇED Gereklidir Kararı

25. 11. 2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel EtkiDeğerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan Karaman İli, Merkez İlçesi, Dağkonak Köyücivarında bulunan 201900070 (3379020 Erişim Nolu) ruhsat numaralı alanın 14, 03 hektarlık kısmındaElittaş Mad.

25. 11. 2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki

Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan Karaman İli, Merkez İlçesi, Dağkonak Köyü

civarında bulunan 201900070 (3379020 Erişim Nolu) ruhsat numaralı alanın 14, 03 hektarlık kısmında

Elittaş Mad. Mak. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A. Ş. tarafından yapılması planlanan II-B Grubu Mermer

Ocağı İşletme Projesi ile ilgili olarak inceleme-değerlendirme yapılmıştır.

Müdürlüğümüz e-ÇED sisteminde yapılan inceleme ve değerlendirmede 201900070 ruhsat

numaralı (3379020 Erişim Nolu) Elittaş Mad. Mak. İnş. İth. İhr. San. ve Tic. A. Ş. tarafından yapılması

planlanan proje ile aynı mevkide bulunan ve Bakanlığımızca 29. 08. 2019 tarihli "ÇED Olumlu" kararı

verilen Serdar Natural Mermer Maden Makina Elektrik İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

tarafından faaliyet gösteren ( projenin ruhsat koordinatlarının 201700832 Ruhsat Numaralı) yakın olması,

Göcer Köyü ile Dağkonak Köyü'ne yakın olması, Göçer Köyü-Dağkonak Köyü yoluna yakın olması,

faaliyet konularının aynı olması, bölgede mermer ocağı faaliyetlerinin ve başvurularının artmasından

dolayı kümülatif çevresel etkilerinin artacağı ve daha detaylı incelenmesi gerektiğinden, Karaman İli,

Merkez İlçesi, Dağkonak Köyü civarında bulunan 201900070 (3379020 Erişim Nolu) ruhsat numaralı

II-B Grubu Mermer Ocağı İşletme Projesine 25. 11. 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanarak yürürlüğe giren "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği"

Kaynak: Habermetre