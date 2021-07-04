Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesinde 80 milyon adım geçildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, sağlıklı hayat ve temiz çevre için başlatılan "100 Milyon Adım 100 Bisiklet" projesinde 80 milyon adım geçildi.