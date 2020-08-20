Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Muğla Çevre Vakfı hakkındaki iddialara ilişkin açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla Çevre Vakfı hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla Çevre Vakfı hakkında bazı basın yayın organlarında yer alan iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Çevre Vakfı (TUÇEV) 2001 yılında Bakanlığımızın bünyesinde kurulmuş, çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlayan örnek bir sivil toplum kuruluşudur. Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) ise TUÇEV'in alt kuruluşudur. Yüzde 50 hissesi TUÇEV'e, yüzde 50 hissesi Muğla Valiliğine aittir. 2014 yılında kurulan MUÇEV, bugüne kadar yaptığı faaliyetlerle kıyı ve sahillerdeki işgallere son vermiş, çevre ve deniz temizliğini gerçekleştirmiş, plajları vatandaşlarımızın ücretsiz olarak kullanmasını sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti:

"Sahil ve plajlardaki bütün kiralama işlemleri kanun ve mevzuata uygun şekilde izinler alınarak yapılmaktadır. İhale süreçleri şeffaf şekilde yürütülmektedir. İddiaya konu olan sahil ve koyların işletme haklarının ihalesiz olarak MUÇEV'e verildiği iddiası gerçek dışıdır, asılsızdır. Büyük bölümü şahıslar tarafından işgal edilerek işletilen ve ecrimisil alınan kıyı alanları MUÇEV'e ihalesiz verilmemiştir. Aksine gerekli izinler alınarak ihale yöntemi ile kiralama işlemleri yapılmaktadır. Bunlara ilişkin ihale bedelleri SPK lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince yapılan değerleme raporları göz önüne alınarak belirlenmektedir. Bazı belediyelerden plaj işletmelerinin alınarak MUÇEV'e devredildiği iddiası da tamamıyla kurumu yıpratma amacı taşıyan asılsız iddialardır. Hiçbir belediyenin sözleşmesi feshedilmesi söz konusu değildir. İddialara konu olan ve MUÇEV'e ihale ile verilen bazı sahil ve plajlarda önceden işletmeci olarak bulunan belediyelerin başta temizlik olmak üzere vatandaşlarımızın sağlığını, can ve mal güvenliğini koruyacak tedbirleri almadıkları, gerekli bakım ve tadilatları yapmadıkları denetim ve incelemeler sonucu tespit edilmiş, fotoğraf ve görüntülerle kayıt altına alınmıştır. Uygun koşulları sağlayan yerel yönetimlerimiz ise talepleri doğrultusunda kanun ve mevzuata uygun şekilde kiralama işlemlerini yapabilmektedir. Bunların örnekleri de mevcuttur. Nitekim Datça, Marmaris, Fethiye, Alanya, Serik, Manavgat, Kaş ve Finike ilçe belediyelerine birçok alan tahsis edilmiştir. Yerel yönetimlerden gelen kiralama talepleri Bakanlığımızca değerlendirilerek uygun görülen alanlarda kiralama işlemleri devam etmektedir. MUÇEV'in idaresindeki sahil ve plajlar, halk plajı olarak kullanılmakta, giriş ücreti alınmamaktadır. Bu plajlarda sunulan yiyecek içecek hizmetleri de özel plajlara kıyasla çok daha uygun fiyatlarla temin edilmektedir. Ayrıca şemsiye ve şezlonglar plajı kullanmak isteyen vatandaşlarımızın rahatça hareket edebilecekleri şekilde düzenlenmektedir. Bu plajlarda sigara içilmeyen ve engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği alanlar oluşturulmakta, herkesin güvenli ve huzurlu bir şekilde plajdan faydalanması sağlanmaktadır. Bu alanların işletilmesinden kaynaklanan gelir çevre koruma faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Kurulduğu günden bu yana çevremizi, doğamızı koruma eksenli faaliyetleri başarıyla yürüten MUÇEV'e yönelik asılsız iddialara karşı hukuki yollar sonuna kadar kullanılacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA