Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "maske ve eldiven" uyarısı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "maske ve eldiven" uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı
08.05.2020 18:03 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:05

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde maske ve eldiven atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.

"#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar koronavirüsle mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 'maske ve eldiven' uyarısı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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