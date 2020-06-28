Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklama...
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklama...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerinin gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler aldığını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine ilişkin açıklama...
28.06.2020 21:11 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:31

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerinin gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler aldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır."

Küçükçekmece Gölü'nde bugün henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurmuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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