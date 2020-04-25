Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Hüyük'e çöp konteyneri desteği
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Mehmet Çiğdem, Konya, Hüyük, Güncel, Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Hüyük'e çöp konteyneri desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konya'nın Hüyük ilçesine gönderilen çöp konteynerlerinin şehre geldiği bildirildi.

25.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:49
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Hüyük'e çöp konteyneri desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konya'nın Hüyük ilçesine gönderilen çöp konteynerlerinin şehre geldiği bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Hüyük Belediyesi olarak yaptıkları girişim üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçeye 110 çöp konteyneri desteğinde bulunulduğunu belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ilçe nüfusunun arttığını ve temizlik hizmetlerinin daha önemli hale gelmeye başladığını vurgulayan Çiğdem, şöyle devam etti:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Hüyük'ün daha temiz bir ilçe haline gelmesi noktasındaki katkısı ve desteğini çok önemsiyoruz. Bu anlamda başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey olmak üzere, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta ve AK Parti Konya Milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendilere, emeği geçen herkese ilçemiz halkı adına çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum."

Çiğdem, ilçeye gönderilen 110 çöp konteynerinin, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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