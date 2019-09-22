Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Hüyük'e konteyner desteği

22.09.2019 12:41

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Konya'nın Hüyük ilçesine, çöp konteyneri desteğinde bulunulduğu bildirildi.



Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Hüyük Belediyesinin girişimleri neticesinde Hüyük ilçesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen çöp konteynerlerinin ilçe merkezine geldiğini söyledi. Şantiyeye indirilen konteynerlerin kent merkezi ile dış mahallelerde ihtiyaç görülen noktalara yerleştirileceğini belirten Başkan Çiğdem, "Bakanımız Murat Kurum nezdinde emeği geçen herkese, ilçem adına teşekkür ediyorum. İlçemiz merkezi ile en uç mahallemizde bile 'Temizlik imandan gelir' düsturu ile çevre temizliği konusunda da en iyi hizmeti vatandaşlarımıza vermenin gayreti ve çabasını gösteriyoruz. Daha temiz bir Hüyük için belediye ve halk olarak hep beraber el ele hareket etmemiz gerektiğini vurguluyor, bu konuda tüm vatandaşlarımızdan da destek bekliyoruz "dedi. - KONYA

Kaynak: İHA