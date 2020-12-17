Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ilanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ilanı

17.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:48
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Ankara'daki Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı'nın "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Ankara'daki Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı'nın "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı ilana göre, Mamak ilçesinde yer alan Kıbrıs Vadisi Doğal Sit Alanı, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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