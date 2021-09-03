Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çorum'daki kuraklıkla mücadeleye 1 milyon lira destek
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çorum'daki kuraklıkla mücadeleye 1 milyon lira destek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çorum'daki kuraklıkla mücadeleye 1 milyon lira destek
Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kuraklıktan etkilenen köylerin içme suyu sıkıntısının giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çorum İl Özel İdaresi'ne 1 milyon lira bütçe ayrıldığını bildirdi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, kuraklıktan etkilenen köylerin içme suyu sıkıntısının giderilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çorum İl Özel İdaresi'ne 1 milyon lira bütçe ayrıldığını bildirdi.

Ceylan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş'ı ziyaret ederek, İl Özel İdaresi çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ceylan, ziyarette yaptığı konuşmada, Çorum'un bütün köylerinde içme suyu hattı bulunduğunu, ancak kuraklık nedeniyle bazı köylerde su sıkıntısı yaşandığını söyledi.

Çorum'da yeni su kaynakları bulunması için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü dile getiren Ceylan, "Çevre ve şehircilik Bakanımız, kuraklıkla mücadele kapsamında ilk etapta Çorum'a 1 milyon lira gönderilmesi talimatını verdi. Önümüzdeki hafta İl Özel İdaremizin hesabına yatacaktır. İhtiyaç duyulması halinde önümüzdeki süreçte yeni destekler de sağlanabilir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çorum'daki kuraklıkla mücadeleye 1 milyon lira destek - Haberler
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