Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin'e destek
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin'e destek

İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin'e destek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bilgi ekranlarını Filistin'e destek içeren mesajlarla kapladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin'e destek

ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bilgi ekranlarını Filistin'e destek içeren mesajlarla kapladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kurumlar önünde bulunan bilgi ekranları Filistin'e destek veren sloganlarla kaplandı. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü önü, Bakanlığın ana binası ve İlbank Macunköy Sosyal Tesisler'de yer alan bilgi ekranlarında "Yalnız Değilsin Mescid-i Aksa" mesajı yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin'e destek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin'e destek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin'e destek
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bilgi ekranlarıyla Filistin'e destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

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