Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Beypazarı Belediyesine araç desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beypazarı Belediyesine araç hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Beypazarı Belediyesine araç hibe edildi.

Bakanlık tarafından Beypazarı Belediyesine hibe edilen 13 bin litre su kapasiteli arazözün tesliminde Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da bulundu.

Kaplan, belediyeye araç bağışında bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ederek, araç parkını yenilediklerini, belediye bünyesinde eski model araç kalmadığını söyledi.

Aracın çok yönlü olarak kullanıma elverişli olduğunu vurgulayan Kalan, "Yol yıkama, park bahçe sulama gibi çalışmalarda çok işe yarayacak bir aracımız oldu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak