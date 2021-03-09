Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Bahşılı Belediyesine çöp toplama aracı hibe edildi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çöp toplama aracı hibe edildi.

Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bahşılı'nın gelişen ve büyüyen bir ilçe olduğunu söyledi.

Vatandaşlara daha temiz çevre ve kaliteli yaşam alanı sunmak için bu tür araçlara ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Tekin, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum tarafından belediyemize 2021 model çok amaçlı bu çöp aracı hibe edildi. AK Parti Kırıkkale Milletvekilimiz Ramazan Can ve İl Başkanımız Mustafa Kaplan'ın da bu konuda gayretleri oldu." diye konuştu.

Tekin, araç filolarını geldikleri günden beri genişlettiklerini belirterek, şu anda 12 araçlarının olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman