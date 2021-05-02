Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Adana'da yapılan denetimde atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, "geçici faaliyet", "çevre izin" ve "lisans...
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Adana'da yapılan denetimde atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, "geçici faaliyet", "çevre izin" ve "lisans...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Adana'da yapılan denetimde atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, 'geçici faaliyet', 'çevre izin' ve 'lisans...
Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Adana'da yapılan denetimde atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, "geçici faaliyet", "çevre izin" ve "lisans belgesi" bulunmadığı belirlenen 133 tesisten 26'sının faaliyeti durduruldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Adana'da yapılan denetimde atık geri kazanımı alanında faaliyet gösteren, "geçici faaliyet", "çevre izin" ve "lisans belgesi" bulunmadığı belirlenen 133 tesisten 26'sının faaliyeti durduruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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