Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2020 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgulama

ÖSYM, KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçlarını ilan etti. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel temini için tercihler 2 - 7 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM, KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını erişime açtı.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI YERLEŞTİRME SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

02 - 07 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ekim 2020 tarihinde 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

SAYISAL VERİLER

Bakanlık bünyesinde yapılan alıma ilişkin ssayısal bilgiler şöyle: Ön lisans türünden 460 aday tercih yaptı ve 10 kişi yerleşti, lisans türünde 5 bin 873 kişi tercih yaparak 40 kişi yerleşti. Böylece toplamda 50 kişilik kontenjan tamamlandı.