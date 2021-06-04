Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Şimdiye kadar 17 milyon ton atığı dönüştürdük"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "Şimdiye kadar 17 milyon ton atığı dönüştürdük" ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kurduğumuz Sıfır Atık Getirme Merkezleriyle şimdiye kadar 17 milyon ton atığı dönüştürdük" denildi.