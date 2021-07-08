Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Siirt ve iki ilçe belediyesine 9 araç hibe etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Siirt ile Kurtalan ve Baykan Belediyelerine hibe edilen 9 yeni araç törenle hizmete girdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Siirt ile Kurtalan ve Baykan Belediyelerine hibe edilen 9 yeni araç törenle hizmete girdi.

Bakanlıkça Siirt Belediyesine biri büyük iki çöp kamyonu, kanal temizleme, ekskavatör, büyük kanal kazıcı, yol süpürme, Kurtalan Belediyesine biri büyük iki çöp kamyonu ve Baykan Belediyesine de büyük çöp kamyonu hibe edildi.

Hibe edilen araçlar için İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölye parkında tören yapıldı.

Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hacıbektaşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen sene kenti ziyaretinde kendilerine araç ve makine ihtiyacını bildirdiklerini, bu kapsamda tüm ihtiyacın temin edildiğini söyledi.

Araçların filoya dahil edildiğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Araçların yaklaşık maliyeti 5,5 milyon lira. 2021 yılı atılım ve yatırım yılı olacak. İnşallah önümüzdeki sene de daha bereketli, güzel bir yıl olacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık