Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Simav'a hibe desteği - Haberler
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Simav'a hibe desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Simav'a hibe desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan altyapı ve üstyapı çalışmaları için, Simav'a hibe desteği verildiği bildirildi.

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SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan altyapı ve üstyapı çalışmaları için, Simav'a hibe desteği verildiği bildirildi.

Ak Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya milletvekilleri ve belediye başkanları ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Kulat, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yaptığımız ziyarette, Simav Belediyesi ve belde belediyelerimize altyapı ve üstyapı çalışmaları için verilen hibe ödenekleri, köy ve beldelerimize ilave konteyner desteği ile Çitgöl beldesi'ne vidanjör araç hibesi alınmıştır. Simav ve belde belediyelerimize yapılan katkılardan dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, ihtiyaçlarımızın dile getirilmesine vesile olan AK Parti Kütahya İl Başkanı ve AK Parti Kütahya milletvekillerine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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