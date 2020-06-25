Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Muş Belediyesi'ne araç desteği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muş Belediyesi'ne yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı hibe etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muş Belediyesi'ne yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı hibe etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belediyeye hibe edilen yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracı inceledi.

Belediyenin araç filosunu her geçen gün daha da genişlettiklerini ifade eden Asya, bu sayede vatandaşlara en iyi hizmeti sunacaklarını söyledi.

Belediye hizmet binası önünde sergilenen yeni araçla ilgili yetkililerden bilgi alan Asya, şöyle konuştu:

"Yeni araçla kapsamlı bir şekilde kanal açma ve temizleme işlemi yapabilecek. 15 kata kadar müdahale edilebilecek kapasiteye sahip olan kanal temizleme aracı ile olası sıkıntılar hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulacaktır. Bir taraftan altyapı diğer taraftan da üst yapı çalışmalarıyla uğraşırken, makine parkımızın da güçlü olması gerektiğinin farkındayız. Daha önceki yıllarda birçok yeni araç alarak makine parkımızda yaşanan ciddi sıkıntıları biraz daha asgariye indirmeyi başardık. Makine parkımız ne kadar güçlü olursa biz de sahada o kadar güçlü oluruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından hibe edilen yüksek basınçlı kombine kanal temizleme aracımızı teslim aldık. Yeni aracımızın bizlere ulaştırılmasındaki katkılarından dolayı Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım."

Kaynak: AA