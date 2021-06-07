Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine "Türkiye'nin en...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine "Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği"nin başlatılmasına yönelik genelge gönderdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, müsilaj sorununun giderilmesi amacıyla Marmara Denizi'ne kıyısı olan 7 ilin valilik ve belediyelerine "Türkiye'nin en büyük deniz temizliği seferberliği"nin başlatılmasına yönelik genelge gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş