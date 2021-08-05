Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından etkilenen mahallelerde hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Orman yangınlarının bazı noktalarda sürdüğü Manavgat'ta bir yandan söndürme çalışmaları yapılırken, diğer yandan da hasar tespiti gerçekleştiriliyor.

Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespiti yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, vatandaşların zararının karşılanması için yoğun mesai harcıyor.

Bölgede, tarım arazilerinde ve evlerdeki hasar tespit çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Yanan ve hasar gören evlerden beton örnekleri alınarak, analizler sonucu konutun kullanılıp kullanılamayacağına karar veriliyor.

Evi yanan vatandaşlara verilecek 50 bin liraya kadar desteğin ilk kısmı da yatırılmaya başlandı. Vatandaşların yeni evleri yapılana kadar barınma ihtiyacının karşılanması için şu ana kadar 62 konteyner ve 160 çadırın kurulumu yapıldı.

Evi yananlar için deposu ve ahırıyla yöresel mimariye uygun konutların inşasına ise 2 ay içerisinde başlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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