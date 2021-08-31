Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısı için bölgeye ekip gönderdi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısı için bölgeye ekip gönderdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısı için bölgeye ekip gönderdi
Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekipleri yönlendirdiklerini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekipleri yönlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "KKTC kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısının çevresel etkilerini değerlendirmek, kirliliğin etkilerini en aza indirecek tedbirleri almak ve temizlik çalışmalarını başlatmak üzere bölgeye ilgili ekiplerimizi yönlendirdik." ifadesini kullandı.

Uzaktan algılama sistemleri, gözlem uçakları ve İHA'lardan da faydalanarak, petrolün bölgede yayıldığı alanı tespit ettiklerini vurgulayan Kurum, "Bölgedeki kirliliği önlemek için KKTC makamlarıyla koordinasyon halinde bariyer serme ve deniz araçları ile temizlik çalışmalarını başlattık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, KKTC kıyılarına doğru ilerleyen petrol sızıntısı için bölgeye ekip gönderdi - Haberler
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