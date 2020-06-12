Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Kaçak yapıların yıkım işlemleri devam ediyor ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, yapılan incelemeler sonucu kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemlerinin aralıksız devam ettiğini duyurdu.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı, yapılan incelemeler sonucu kaçak olduğu belirlenen yapıların yıkım işlemlerinin aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İmara aykırı ve kaçak yapılarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kıyı ve koylarımız da dahil olmak üzere uydu üzerinden ve sahada yaptığımız incelemeler sonucu kaçak olduğunu belirlediğimiz yapıların yıkım işlemleri aralıksız devam ediyor" denildi. Paylaşımda, Antalya'nın Kaş ilçesinde yapılan yıkım çalışmasına ilişkin fotoğraf da yer aldı.

ANKARA, -

Kaynak: DHA