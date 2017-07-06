Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İmar Yönetmeliğinde Geri Adım Attı

İnşaatın kurallarını baştan yazan 'Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin yayımlanmasının ardından inşaat sektöründen gelen tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geri adım geldi. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Bakan ve sektör temsilcileri bir araya gelip kaos yaratan yönetmeliği tekrar masaya yatıracak.

BAKAN'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Sektörden gelen yoğun tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Özhaseki, açıklamasında şu bilgilere yer verdi: "Yönetmelikten sektörün rahatsız olduğunu görmek bizleri üzdü. Çünkü hazırlık aşamasında geldiler, fikirlerini aldık, onları da dinledik. Eleştirilere baktığımız zaman bir kısmında yanlış anlamaların olduğunu, bir kısmının iyi okumadığını, bir kısmının da bilgi sahibi olmadığını gördük. Keşke bu rahatsızlıklarını gelip doğrudan bizimle paylaşsalardı."

AMAÇ KAVGA DEĞİL

Gelen eleştirileri tek tek dikkate aldıklarını söyleyen Özhabeki, "Bunu söyleyen sektör temsilcilerini çağırıp bunu anlatacağız. Amacımız onlarla kavga etmek ve polemiğe girmek değil. Biriki tane ciddi talepleri var. Bunları görüşeceğiz" diye konuştu.

SEKTÖRDE BÜYÜK TEPKİYLE KARŞILANDI

Önceki gün yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'ne sektör temsilcileri büyük tepki göstermişti. KONUTDER, GYODER ve İNDER'in başkanları söz konusu yönetmeliğin sektörde kaos yaratacağı görüşünde birleşmişti. Başkanlar, "Yönetmelik konusundaki görüşlerimizi bakanlığa ifade etmemize rağmen bunların yansıtılmadığını gördük. Yeni düzenlemeyle birlikte sektör büyük sorunlar yaşayacaktır. Sektörde yatırımların önü kesilecek" değerlendirmesinde bulunmuştu.