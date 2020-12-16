Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Kızılay ve Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Kızılay ve Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

16.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:16
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Kızılay ve Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, imzalanan iş birliği protokolü ile Türk Kızılay ve Yeşilay'a 76 ildeki bazı hazine taşınmazları 49 yıl süre ile bedelsiz tahsis edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, imzalanan iş birliği protokolü ile Türk Kızılay ve Yeşilay'a 76 ildeki bazı hazine taşınmazları 49 yıl süre ile bedelsiz tahsis edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, hazine taşınmazları üzerinde gerçekleştirilecek sosyal sorumluluk projelerine destek olmak amacıyla harekete geçilerek Türk Kızılay ve Yeşilay ile iş birliği protokolleri imzalandı.

Bakanlık, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele alanında ve kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak için talep ettiği hazine taşınmazları ile Türk Kızılay'ın afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri, korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, güvenli kan teminini sağlamak ve diğer kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere talep ettiği hazine taşınmazlarını 49 yıl süre ile bedelsiz tahsis etti.

Protokolle, 76 ilde 676 bin metrekare üzerindeki 20 hizmete hazır hazine taşınmazı bina, Yeşilay ve Türk Kızılay'ına tahsis edildi.

Buna göre, Yeşilay Rehabilitasyon ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri olarak kullanılmak üzere 31 ilde toplam 140 bin metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazı üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesisi işlemi yapıldı.

Kızılay için ise 45 ilde 536 bin metrekare yüz ölçümlü hazine taşınmazı üzerinde kan bağış merkezi ve afet müdahale merkezi, aşevi, hizmet binası, depo, lojistik merkezi, hizmet ve sosyal tesis, geçici konaklama alanı, ilk yardım eğitim yeri gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkı tesis edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

İlgili Haberler

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı
Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında iş birliği protokolü imzalandı
2 istihdam projesinin iş birliği protokolü imzalandı
2 istihdam projesinin iş birliği protokolü imzalandı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Balıkesir İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Balıkesir İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses Tolgahan Sayışman
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Samet Aybaba Burak Yılmaz Kylian Mbappe
Tüm Haberler Uyuşturucu Galatasaray Cumhurbaşkanı Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türk Kızılay ve Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 10:16:51. #1.15#
title