Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı protokol yoluna "sevgi çiçeği" dikildi
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı protokol yoluna "sevgi çiçeği" dikildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı protokol yoluna 'sevgi çiçeği' dikildi
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı protokol yoluna, dünyada sadece Mogan Gölü çevresinde yetişen "sevgi çiçeği" dikildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı protokol yoluna, dünyada sadece Mogan Gölü çevresinde yetişen "sevgi çiçeği" dikildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada sadece Ankara Gölbaşı'nda Mogan Gölü çevresinde yetişen sevgi çiçeğini Bakanlığımızın bahçesinde de yaşatacağız. Farkındalığını artırmak ve tanıtmak için Cumhurbaşkanlığı protokol yoluna ve Bakanlığımız hizmet binası girişine çiçeklerimizi diktik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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