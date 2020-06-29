ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EKİPLERİ KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE İNCELEME YAPTI Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balığın ölümünün ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Küçükçekmece Gölü'nde inceleme yaptı.

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balığın ölümünün ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Küçükçekmece Gölü'nde inceleme yaptı.

Küçükçekmece Gölü'nde henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık ve yengeç kıyıya vurdu. Çeşitli balık türlerinin ölümüne neden olan olay için bir yandan temizleme bir yandan da inceleme çalışmaları başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler sabah saatlerinde göle açılarak farklı bölgelerden numune aldı. Numunelerin incelenmesinin ardından balık ölümlerinin nedeni hakkında açıklama yapılması bekleniyor.

Görüntü dökümü: --------------------İnceleme ekiplerinin hazırlığı-İnceleme ekibinin göle açılması-Gölde yapılan inceleme çalışmaları

- İstanbul

Kaynak: DHA