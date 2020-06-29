ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI EKİPLERİ KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR(1)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri geçen günlerde meydana gelen balık ölümlerinin ardından Küçükçekmece Gölü'nde incelemelerde bulunuyor.
29.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:50
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri geçen günlerde meydana gelen balık ölümlerinin ardından Küçükçekmece Gölü'nde incelemelerde bulunuyor. Ekipler tekne ile açıldıkları gölden numune alıyor.
Görüntü dökümü:---------------Gölden görüntü-Tekne-Ekiplerin çalışmaları-Numune almaları
- İstanbul
Kaynak: DHA