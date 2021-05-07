Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, anıt ağaçlar ve mağaraların tanıtıldığı mobil uygulamalar hazırladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki anıt ağaçlarla, mağaraların tanıtıldığı mobil uygulamalar hazırladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki anıt ağaçlarla, mağaraların tanıtıldığı mobil uygulamalar hazırladı.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan tanıtımda, yüzyıllara tanıklık eden anıt ağaçlar ve mağaraların "Anıt Ağaçlar" ve "Mağaralar" uygulamalarıyla derlendiği belirtildi.

Uygulamalar, App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Uygulamalar ile Adana Pozantı'daki Toros Sediri, Afyonkarahisar Dazkırı'daki Kermes Meşesi, Ankara Altındağ'daki Saplı Meşe ile Antalya Kocain Mağarası, Ankara Tulumtaş Mağarası ve Düzce Sarıkaya Mağarası gibi çok sayıda doğal güzelliğe ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan