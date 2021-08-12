Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Bartın'a Gitmek Üzere İntikal Ettiği Zonguldak Havalimanında Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Karşılandı
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Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Bartın'a Gitmek Üzere İntikal Ettiği Zonguldak Havalimanında Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Karşılandı

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Bartın'a Gitmek Üzere İntikal Ettiği Zonguldak Havalimanında Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Karşılandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Bartın'a Gitmek Üzere İntikal Ettiği Zonguldak Havalimanında Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından KarşılandıÇevre ve Şehircilik Bakanımız Sn.

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Bartın'a Gitmek Üzere İntikal Ettiği Zonguldak Havalimanında Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından KarşılandıÇevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Bartın'a Gitmek Üzere İntikal Ettiği Zonguldak Havalimanında Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından KarşılandıÇevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum aşırı yağış nedeniyle sele maruz kalan Bartın'a gitmek üzere intikal ettiği Zonguldak Havalimanında Vali Mustafa Tutulmaz tarafından karşılandı.

Kaynak: Habermetre

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Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Bartın'a Gitmek Üzere İntikal Ettiği Zonguldak Havalimanında Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Karşılandı - Haberler
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