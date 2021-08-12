Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Bartın'a Gitmek Üzere İntikal Ettiği Zonguldak Havalimanında Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından Karşılandı

Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Bartın'a Gitmek Üzere İntikal Ettiği Zonguldak Havalimanında Vali Mustafa Tutulmaz Tarafından KarşılandıÇevre ve Şehircilik Bakanımız Sn.