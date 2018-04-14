Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Kandil Gecesi Dualarımızı İslam Alemi İçin Yapalım"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, " Kandil gecesi dualarımızı İslam alemi için yapalım. Yaklaşık 30 yıldır İslam aleminin üzerinde bela bulutları geziyor. Bunu yapanlar da malum. Kimlerin bu belayı başımıza açtığı da belli. Kan ve gözyaşı akıp gidiyor." dedi.

Bakan Özhaseki, Talas ilçesinde hayırseverler tarafından yaptırılan Müşerref-İsmail Yapıcı Camisi'nin açılışında, Van'dan gelirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kayseri'de yapılacak büyük camiden bahsettiğini söyledi.

Kayseri'de şehitliğin karşısına çok büyük bir cami yapılacağını ifade eden Özhaseki, Cumhurbaşkanına, "Burayı yaptırmak için kimseden para da istemeyeceğiz." dediğini aktardı.

Özhaseki, şöyle devam etti:

"Yanımızda bulunan birkaç bakan arkadaşımız kendi şehirlerinde yapılacak bir hayır işi için yardımcı olmasını istemişlerdi. Kendileri de 'Vallahi bu konuda Kayseri'nin üzerine yok. Allah razı olsun. Ben hayırseverlik konusunda Kayseri'nin sıkıntı çekeceğinizi zannetmiyorum.' dedi. Düşünüyorum da üniversitelerin, okulların, camilerin, sağlık ocaklarımızın yapımında hepsinde bir hayırseverimizin mutlaka ismi var. Geçenlerde üniversitede bir doktor arkadaşımız yanıma geldi. 'Kan kanserli yavruları iyileştirecek birtakım maharetlere sahibiz. Türkiye'de çok yapılmıyor. Başarı şansımız yüzde 67. Mümkünse bize bir hastane lazım.' dedi. Anında İstanbul'daki Kayserili iş adamlarımızı aradım, onlar da bana söz vererek, 'En kısa zamanda o hastaneyi yaptıracağız, yeter ki o arkadaşlar yavruları kurtarsın, biz başka bir şey istemiyoruz.' dedi. Bundan büyük bir nimet olmaz. Allah izin verirse ayın 6'sında da o hastanenin temelini atacağız. 20-25 milyon liraya mal oluyor."

İslam aleminin büyük sıkıntılar çektiğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Kandil gecesi dualarımızı İslam alemi için yapalım. Yaklaşık 30 yıldır İslam aleminin üzerinde bela bulutları geziyor. Bunu yapanlar da malum. Kimlerin bu belayı başımıza açtığı da belli. Kan ve gözyaşı akıp gidiyor. İnşallah Rabbim bugünün hürmetine İslam'ın izzetini ayaklar altında süründürmesin. O kardeşlerimize de bizi yardım edenlerden eylesin. Nihayetinde oradaki sıkıntılar, kan, gözyaşı da son bulsun diye dua edelim."

Özhaseki daha sonra açılışı yapılan Müşerref-İsmail Yapıcı Camisi'ndeki kandil programına katıldı.

Açılışa, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer ve Sami Dedeoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile davetliler katıldı.