Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "İki Görüşmede de Çok Olumlu Sonuçlar Aldık"

Özhaseki, İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'na (COP23) katılmak amacıyla geldiği Almanya'nın Bonn kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve dönem başkanlığını yürüten Fiji hükümeti adına Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Görüşmelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özhaseki, yapılan ikili görüşmelerin oldukça faydalı geçtiğini söyledi.



Türkiye'nin özellikle son yıllarda, Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana devam eden görüşmelerde karşılıklı müzakerelerde bir iddiası olduğunu belirten Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu iddiamız noktasında da haklı olduğumuza inanıyoruz. Yeşil İklim Fonu'na ulaşmada, teknolojiye ulaşmada, bizi özellikle gelişmiş ülkeler sınıfında görerek yardım eden ülkeler sınıfında tutmak istemeleri ve birçok belki de sadece oradan bir pay alan ülke olmaktan ziyade ileride sürebilecek olan kredi görüşmelerinde karşımıza çıkabilecek engelleri aşma noktasında sıkıntılarımızı burada gündeme getirmek, Türkiye'nin özel koşullarını kabul ettirmek, bunu bir metin haline getirmek ve taraflara kabul ettirmek için de bir dizi görüşmeler yapacağız."



"İki görüşmede de çok olumlu sonuçlar aldık"



Yapılan iki görüşmede de çok olumlu sonuçlar aldıklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Özellikle dönem başkanı olan Fiji hükümeti adına bu işi yürüten Alman Çevre Bakanlığı Müsteşarı bizim için özel bir metin hazırlayarak durumumuzu kabul ettirmeye uğraşıyor. Birçok ülkeyle de görüşmelerini sürdürüyor. Bizim haklı olduğumuzu da biliyor. Değerli Genel Sekreter de bizi çok sıcak karşıladı. Ülkemizin sorunlarına hak verdiğini söyledi ve özellikle Türkiye'ye karşı sıcak ilgisinden, kalbi muhabbetlerinden de bahsetti." ifadelerini kullandı.



BM Genel Sekreteri Guterres'in Türkiye'nin mültecilere karşı yapmış olduğu insani yardımlara da değindiğini aktaran Özhaseki, "Bunun yanı sıra da Türk insanına karşı duymuş olduğu ilgiden bahsetti ve bize bu iddialarımızda yardımcı olacağını, gerekirse birçok kuruluşa mektup yazacağını, bu konuda Türkiye'nin sıkıntılarının giderilmesi hususunda önündeki engellerin kaldırılması hususunda ne gerekirse yapacağını söyledi. Bundan da mutluluk duyduk." dedi.



Özhaseki, benzer görüşmeleri devam ettireceklerini ve bu konuların takipçisi olacaklarını dile getirdi.



"Ülke olarak iddialarımızı çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz"



Türkiye'nin oldukça geniş bir heyetle konferansa katılım sağladığını anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:



"Dışişleri Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, 20'ye yakın bizim bakanlık kamu kurum ve kuruluşlarımız da buradalar. 150 civarında uzman arkadaşımız şu anda görüşmeleri, burada yapılan tüm toplantıları hem takip ediyor hem raporluyor hem ülkemizin nasıl bir pozisyon alacağı hususunda görüşlerini ortaya koyuyor ve ben de doğrusu iki gün boyunca burada olacağım, arkadaşlarımla istişareler yaparak hem ülkemiz adına bir konuşma yapacağım hem de ikili görüşmelerde bizim ülke olarak iddialarımızı çok sıkı bir şekilde takip edeceğiz."



Bakan Özhaseki, iklim değişikliğinin son yıllarda Türkiye'nin ve tüm dünyanın başına bela olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Küresel ısınmanın getirmiş olduğu belalar, bunlar karşısında tüm dünyanın almış olduğu tedbirler var. İşte bu tedbirler sırasında her ülkeye birtakım yükümlülükler düşüyor. Bu yükümlülükler noktasında Türkiye gönüllü olarak birtakım katkıda bulunurken birtakım da talepleri var. Evet biz ülke olarak bir taraftan toplu ulaşımda, bir taraftan enerjide iklim değişikliğiyle ilgili sıkıntı doğurabilecek sonuçlardan kaçınmaya çalışıyoruz. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarını artırma noktasında neredeyse 10 sene içerisinde 3 misli bir başarı göstermiş bir ülkeyiz. 2005'lere doğru gelindiğinde 12 bin megavatlık bir kapasitemiz varken şimdi 37-40 bine doğru çıktı. Enerji kaynaklarımızın neredeyse yüzde 45'i yenilenebilir enerjiden elde edilmeye başladı. Bu konuda da zaten birçok tedbirler almaya, yeni birtakım yatırımlar yapmaya da devam ediyoruz."



-"Ülke olarak gerekenleri yapıyoruz"



Bunun yanı sıra Türkiye'nin toplu taşımada raylı sistemlere geçiş, elektrikli araçlara geçiş ve iklimi değiştirecek, kirletecek ne varsa onlardan kaçınma noktasında gönüllü olarak üzerine düşeni yaptığını belirten Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:



"Zaten taahhüt ettiğimiz bizim sera gazı emisyonlarını yüzde 21'e kadar artıştan azaltma gibi bir daha önceki taahhüdümüz üzerinde de ülke olarak gerekenleri yapıyoruz ancak Türkiye'nin gelişmiş ülkeler sınıfına konularak yardım edecek ülkeler sınıfında görülmesi, sanki finansmana erişmede ve birtakım teknolojiye erişmede karşımıza birtakım engellerin çıkarılmış olması bizi de üzüyor. Bu noktada bizim iddialarımız var, bizim ülkemizin özel şartları olduğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Bunu kayıt altına alıp herkese kabul ettirmek istiyoruz. Bu noktada ne gerekiyorsa zaten yapacağız."