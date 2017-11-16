Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, BM Genel Sekreteri Guterr ile Görüştü - Bonn

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, BM Genel Sekreteri Guterr ile Görüştü - Bonn

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesi BONN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Almanya'nın Bonn kentinde görüştü.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesi BONN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Almanya'nın Bonn kentinde görüştü.