Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, BM Genel Sekreteri Guterr ile Görüştü - Bonn
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesi BONN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Almanya'nın Bonn kentinde görüştü.
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in görüşmesi BONN - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Almanya'nın Bonn kentinde görüştü.