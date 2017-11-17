Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Almanya'da

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı (COP23) kapsamında Türkiye'nin durumu ile ilgili bazı teknik konuların ele alındığı ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Bakan Özhaseki, Almanya'nın Bonn kentinde düzenlenen COP23 kapsamında COP23 Dönem Başkanlığını yürüten Fiji Adaları Başbakanı Frank Bainimarama, BM İklim Genel Sekreteri Patricia Espinosa ve Hindistan Çevre, Orman ve İklim Bakanı Harsh Vardhan ile basına kapalı ikili görüşmelerde bulundu.



Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Başbakan Bainimarama ile yapılan görüşmede Paris Anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin durumu ile ilgili bazı teknik konular görüşüldü.



Görüşmede Özhaseki, Türkiye'nin çevre alanındaki tüm taahhütlerini sürdürdüğünü belirterek, yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen yatırımlar hakkında bilgi verdi.



Görüşmede ayrıca 2020 yılında düzenlenecek olan 26. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı da gündeme geldi. Fiji Başbakanı Bainimarama ve BM İklim Sekreteri Espinoza'ya Türkiye'nin 26. Taraflar Konferansı'nı düzenlemek üzere resmen başvurusunu yaptığını hatırlatan Özhaseki, Türkiye'nin adaylığı konusunda destek istedi.



Türk misafirperverliğini yakından tanıdığını ifade eden Bainimarama, Türkiye'nin adaylığını destekleyeceklerini belirtti.



-Hindistan'dan Türkiye'ye Yeşil İklim Fonu destek mesajı



Hindistan Çevre, Orman ve İklim Bakanı Vardhan ile yapılan görüşmede ise Türkiye ve Hindistan'ın derin tarihi bağlarla birbirine bağlı olduğunu belirten Özhaseki, iki ülke arasındaki dostluğun altını çizdi.



Özhaseki, Yeşil İklim Fonu ve diğer finansman mekanizmalarına Türkiye'nin erişimi konusunda mevkidaşından destek isterken, Hindistan Çevre, Orman ve İklim Bakanı bu konuda destek sözü verdi.



Bakan Vardhan ayrıca 2015 yılında Hindistan Başbakanı tarafından başlatılan Uluslararası Güneş İttifakına Türkiye'nin de katılması yönündeki davetini Bakan Özhaseki'ye iletti.