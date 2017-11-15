Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Almanya'da
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'na katılmak amacıyla geldiği Almanya'nın Bonn kentinde, Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İklim Değişikliği 23. Taraflar Konferansı'na katılmak amacıyla geldiği Almanya'nın Bonn kentinde, Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Jochen Flasbarth ile ikili görüşme gerçekleştirdi.?