Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Osmanlı ve Selçuklu bizim geçmişimiz, onu kuranlar ecdadımız, babalarımız, dedelerimiz, atalarımız, büyüklerimiz, her an dualarımızda yer alan insanlar. Cumhuriyet de bizim bugünümüz ve geleceğimiz. Birini birine tercih etmek doğru değil." dedi.



Melikgazi Belediyesince Mimarsinan Evliyalar Mesire alanında düzenlenen 641. Mimar Sinan'ı Anma ve Evliyalar Günü etkinliğinde konuşan Özhaseki, Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasının Malazgirt Savaşı ve Alparslan ile başladığını belirtti.



Birçok kayıta göre, Malazgirt'ten onlarca yıl önce Anadolu coğrafyasında yaşayan Rumlara ve Ermenilere Müslümanlığı sevdiren dervişler olduğunu ifade eden Özhaseki, şunları söyledi:



"O dervişler buralarda yaşamışlar, kendilerince düzgün bir hayat sürmüşler, insanlar onlara namuslarını, mallarını, canlarını güvenmişler. Çünkü hiç kötülük yapmamışlar. Allah'ın rızasını arayan insanlar onlar. Diyar-ı Rum olarak bilinen bu Anadolu coğrafyasının Türkleşmesi, İslamlaşması o dervişlerle, evliyalarla olmuş. Zaten onların duasıyla da ayaktayız. Sadece Allah'ın rızasını amaçlayan bu insanlar para, pul, mülk peşinde olmamışlar. Allah'ın rızasına giden yol da hizmetten geçiyor. Bugün eğer etrafımızdaki coğrafya yanıyorsa, ülkeler paramparça ve idare edilemez durumdaysa, ülkemizde böyle güzellikler için bir araya gelip oturuyor sohbet edebiliyorsak, ağzımız tatlıysa hepimizin gayreti olduğu gibi yer altına yatan evliyaların da himmeti vardır. Yüzyıllardır sürdürülen buradaki evliyalar günü inşallah daha nice yüzyıllar sürer."



"Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir statü geliştirmeye çalışıyoruz"



Özhaseki, daha sonra Talas ilçesine geçerek, Mevlana Mahallesi'ne hayırsever vatandaşlarca yaptırılan Abdülhamit Han Camisi'nin açılış törenine katıldı.



İnsanların Allah ile buluşma, dertleşme, helalleşme ve en özel anlarını paylaşma yeri olan camilerin nezih ve güzel silüete sahip olmasının önemine işaret eden n Özhaseki, "Son zamanlarda yapılan o gecekondu camileri ben Çevre ve şehircilik Bakanlığı olarak durdurmaya çalışıyorum. Oraların en güzel şekilde yapılması için Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir statü geliştirmeye çalışıyoruz. Müslümanın ibadethanesi için hepimizin iftihar etmesi lazım. İçinin nezih ve tertemiz olması lazım. İşte bugün biraz önce gördük, hep birlikte namazımızı kıldık bu camimiz çok güzel olmuş." diye konuştu.



Camiye Abdülhamit Han'ın isminin verilmesinin kendisini son derece memnun etiğini dile getiren Özhaseki, Abdülhamit Han hakkında ne kadar yazılmış eser varsa okumaya çalıştığını dile getirdi.



Abdülhamit Han'ın bir tek devlet işinde abdestsiz imza atmadığını, Osmanlı'nın kalkınması için de birçok atılımlar yaptığını anımsatan Özhaseki, şöyle devam etti:



"İsrail'in kurulma aşamasında bir karış vatan toprağını vermedi. 'Kanla kazanılan topraklar kanla verilir' demiştir. Ama çok haksızlıklar ettik. Bizde şöyle hastalıklar var. Cumhuriyet'i seviyorsak eğer Osmanlı'ya, Selçuklu'ya küfür ederiz ya da Osmanlı'yı, Selçuklu'yu çok seviyorsak Cumhuriyet'i kuranlara birçok şey söyleriz. Bu doğru değil. Osmanlı ve Selçuklu bizim geçmişimiz, onu kuranlar ecdadımız., babalarımız, dedelerimiz, atalarımız, büyüklerimiz, her an dualarımızda yer alan insanlar. Cumhuriyet de bizim bugünümüz ve geleceğimiz. Birini birine tercih etmek doğru değil. Fakat Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bu yanlış anlayıştan dolayı her şey söylenmiştir. Daha sonra birçok insanın yazılarına bakıyorum, Enver Paşa'nın, Nihal Atsız'ın hep pişmanlıklarla doludur. Batılılar arasından da Abdülhamit Han hakkında çok kötü şeyler konuştuklarını, haksızlık yaptıklarını kabul edenler var. Bugün de öyle değil mi zaten."



"Dün de Batı böyleydi bugün de böyle"



Batılıların yaklaşımında bir değişme olmadığını, Abdülhamit Han dönemi Osmanlısına yapılanların bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmaya çalışıldığına dikkati çeken Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bugün niye Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelmiş Batı'dan bunca tavırlar var ki? Niye bizim resmi ve aleni hükümetimize, onun Başbakanı'na, Cumhurbaşkanı'na kapılar açılmaz da bu Cumhuriyet'i yıkmak isteyen, bu vatandaki istikbal ve istikbalimize kasteden teröristlere, canilere kapılar açılıp gösteriler yaptırılır ki? Ey Batı siz hani medeniydiniz, sivil iradeden yanaydınız, hani seçimle iş başına gelenlerin yanındaydınız, siz darbelere karşıydınız ne oldu? 15 Temmuz'da bu hainlerin, alçak FETÖ'cülerin yaptıklarının karşısında, 249 şehidimiz için geçmiş olsun diyemediniz. Hala teröristlerin yanında yer almaya devam ediyorsunuz.Türkiye'ye en büyük kötülüğü yapan o terörist FETÖ'cülere kucak açıyorsunuz. Orada Cumhurbaşkanımızın Türk vatandaşlarımızla toplanmasına karşı çıkıyorsunuz. Dün Abdülhamit Han hazretlerine kötülük edenlerin, bugün kötülük edenlerden ne farkı var. Emin olun hiç farkı yok dün de Batı böyleydi bugün de böyle."



Konuşmaların ardından Abdülhamit Han Camisi için arsa bağışında bulunan hayırsever Şaban Avşar ve caminin yapımını üstlenen Suzan Yılmaz'a Özhaseki tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.



İl Müftüsü Şahin Güven'in duasının ardından caminin açılışı yapıldı.



Programa Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Emrah Karayel, İsmail Tamer, Hülya Nergis, Osmanlı padişahlarından Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu da katıldı.