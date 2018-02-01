Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Rize'de dolgu alanındaki yapılaşmaya ilişkin, "Önümüzdeki manzara şu, halihazırdaki dolgu alanında bulunan yerlerde yaklaşık 2 bin 700 kadar konut, bin 500 kadar ticarethane var. Bunlar riskli gözüküyor, bunların bir an önce yenilenmesi, değişmesi, dönüşmesi gerekiyor." dedi.

Özhaseki ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberlerindeki Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Belediye Başkanı Reşat Kasap ile Menderes Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Özhaseki, Sanayi Sitesi mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün güzel Rize'de önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Bak ile yaptıkları kısa seyahatte Vali Bektaş'tan brifing aldıklarını, Belediye Başkanı Kasap'ın anlattıklarını dinlediklerini belirten Özhaseki, olayın ne olduğunu çok iyi şekilde kavradıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Özhaseki, olayı önceden de bildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bize çok yabancı veyahut da bizi çok şaşırtan bir durumla karşılaşmadık. Önümüzdeki manzara şu, halihazırdaki dolgu alanında bulunan yerlerde yaklaşık 2 bin 700 kadar konut, bin 500 kadar ticarethane var. Bunlar riskli gözüküyor, bunların bir an önce yenilenmesi, değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. İşte bunu yaparken bizim doğru bir şekilde planlama yapmamız, bütüncül bir anlayış içerisinde işe çözüm getirmemiz gerekiyor. Gerek yeni dolgu alanlarının yapılmasıyla ve daha sonra bu 170 dönüm arazi üzerindeki konutların, ticaret alanlarının dönüşmesiyle doğru bir mantık içerisinde çözümlenecek bir olay var önümüzde."

"Artık konuşulacak başka bir şey yok"

Yapmaları gerekenin bir an önce burada birtakım proje çalışmaları gerçekleştirmek olduğuna dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Buraya yeni bir konsept içerisinde, yeni bir anlayış ve mantık içerisinde bir planlama yapmak, sonra eğer yaptığımız bu proje sevilirse buradaki vatandaşla tek tek görüşerek, haklarını vererek, kimseyi mağdur etmeden bir çözüm yolu, nasıl olacağı hususu da ayrı bir problem ama onları bir türlü çözeriz. Şimdi bize düşen şey bir an önce 170 dönümlük arazi üzerinde vilayetin nasıl oturacağı, belediyemizin nasıl konuşlanacağı, Cumhuriyet Meydanı'nın alacağı şekil ve daha sonra gelişecek olan prestij caddesi üzerinde yer alabilecek neler varsa onlar, kaç tane buraya doğru bir mantık içerisinde ticaret ve konut yerleştirebilirsek bunlar ve sonra da vatandaş görüşmelerinin başlayacağı bir ortam başlıyor.

İnşallah biz, 'Bismillah' deyip işe başlayacağız, bir proje geliştireceğiz. Biz yol haritamızı belirledik, güzergahımız belli, şimdi bir an önce işe başlamak önemli. Artık konuşulacak başka bir şey yok. Senelerce konuş, konuş, konuş bu işin sonu gelmez, eyleme geçmek lazım o da projeyle olur, biz projeye başlayacağız yakında inşallah."

"Şahane bir mahalle konseptinde konutlar hazırlamamız lazım..."

Bakan Özhaseki, bir gazetecinin proje öncesi herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Bu konuda elimizde epeyce bilgi de belge de doküman da var. Bunun üzerine artık eyleme geçme sırası. Herhangi bir tereddüdümüzün olduğu bir alan olursa onu yeniden yaparız ama uygulama etaplayarak olacak, planı bütüncül yapacağız. Sonra içerisinde en risk taşıyan yerlerden başlayarak burada bir çalışmaya geçeceğiz."

Bulacakları rezerv alanında güzel bir mahalle konsepti içerisinde depo alanı yapmaları gerektiğini belirten Özhaseki, "Yani rezerv alanı içerisinde şahane bir mahalle konseptinde konutlar hazırlamamız lazım ki en çok risk taşıyan vatandaşa 'isterseniz bir alternatif olarak buyurun' diyebilelim. Bu alternatifi vatandaşa bizim sunmamız lazım, o çalışmaları da hep birlikte yapacağız inşallah." diye konuştu.