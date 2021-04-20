Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'a gelecek
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'a gelecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Zonguldak'a gelecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 Nisan 2021 günü Zonguldak'a gelecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 Nisan 2021 günü Zonguldak'a gelecek.

21 Nisan 2021 günü saat 11.00'de Ankara'dan Zonguldak'a hareket edecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentteki ziyaretlerine Valilik ile başlayacak. Bakan Kurum ardından sahil yolu projesini yerinde inceleyecek. Bakan, buradan belediye ziyareti ve yapımına devam eden Uzun Mehmet Camii'ni yerinde inceleyecek.

Bakan Murat Kurum ziyaretlerin ardından Ankara'ya hareket edecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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