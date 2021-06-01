Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Van Gölü'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en...
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Van Gölü'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: 'Van Gölü'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en...
Anadolu Ajansı / Mesut Varol - Haberler | Güncel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Van Gölü'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en güzel şekilde korumak adına çok kapsamlı bir çevre koruma projesini başlatıyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Van Gölü'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en güzel şekilde korumak adına çok kapsamlı bir çevre koruma projesini başlatıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

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