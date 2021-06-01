Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Van Gölü'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Van Gölü'nün ekosistemini, balıkları ve tüm canlıları, zengin biyolojik çeşitliliği ve endemik türleri en güzel şekilde korumak adına çok kapsamlı bir çevre koruma projesini başlatıyoruz.