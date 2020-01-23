Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası toprağa verildi
Haberler » Güncel » Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası toprağa verildi - Haber

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası toprağa verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un tedavi gördüğü hastanede vefat eden amcası Hanefi Kurum'un (82) cenazesi, memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde defnedildi.

23.01.2020 17:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:52
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası toprağa verildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un tedavi gördüğü hastanede vefat eden amcası Hanefi Kurum'un (82) cenazesi, memleketi 'nın ilçesinde defnedildi.

Bakan Kurum, ilçeye bağlı Yeniyayla Mahallesi'ndeki muhtarlık konağında taziyeleri kabul etti.

Merhum Hanefi Kurum'un naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun Devrent Yeniyayla Mezarlığı önünde kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Kurum'un yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası toprağa verildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler